Выступавший в «чемпионате ЛНР» футболист заключил контракт с киевским клубом

23-летний защитник Алексей Лобов, в период 2015—2016 годов выступавший в «чемпионате ЛНР» за несколько команд, подписал контракт с представителем первой отечественной лиги — столичным «Оболонь-Броваром».

С 2016-го футболист выступал за краматорский «Авангард». Разорвав с клубом контракт летом 2020-го, Лобов (на фото в заголовке крайний справа) перешел в житомирское «Полесье». Вот только дебютировать за новую команду защитнику так и не удалось — против подписания выступили организованные болельщики «Полесья», вспомнив Алексею его футбольное «прошлое», и руководство житомирского клуба разорвало едва подписанное соглашение.

А вот столичных «пивоваров», судя по всему, опыт выступлений в «чемпионате ЛНР» новичка не пугает. Как сообщает пресс-служба «Оболонь-Бровара», соглашение рассчитано на полтора года, до 30 июня 2022-го, и защитник будет играть под 55-м номером.

При этом за 23-летнего игрока заступился известный футбольный агент Иван Пироженко. «Да, действительно, на то время в 2014—2016 году, 17−18-летний парень играл на своей родине в Луганске, с политической аббревиатурой ЛНР. Но как можно осуждать молодого парня, который в 2014 году оказался брошенным своим государством и который как и миллионы других жителей Украины продолжал думать, что это все страшный сон. Что это все неправда. Что завтра он проснется и все будет как прежде. Как это все можно было понять обычному мальчишке с украинской, шахтерской семьи. Когда это все безобразие, творившееся на востоке нашей страны, транслировалось и транслируется по сей день как АТО (Анти Террористическая Операция). Он не являлся работником спецподразделения Альфа, ни групп антитеррора, ни спецназа, он даже не военный. Семья Лобовых осталась в своем доме, как и миллионы подобных семей в той ситуации, потому что в другом месте их никто не ждал…» — написал функционер на своей странице в Facebook.

Отметим, что сезон в первой отечественной лиге возобновится в середине марта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легенда «Динамо» Павел Яковенко возглавил «Оболонь-Бровар».

Фото ФК «Оболонь-Бровар»

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