23-кратный олимпийский чемпион возвращается в большой спорт после четырехлетней паузы

Американский пловец Майкл Фелпс, признавшийся в том, что страдал от депрессии из-за коронавируса, принял решение вернуться в большой спорт.

Рекордсмен по количеству золотых медалей на Олимпиадах (23 награды высшей пробы на трех Играх в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-2016) хочет попробовать свои силы в Ironman — одной из разновидностей триатлона, которая ежегодно проводится по миру.

Майкл Фелпс со всеми своими золотыми олимпийскими медалями

«Я занимаюсь спортом более 20 лет, тренируюсь каждый день. Знаю, что чувствую себя счастливее всего, когда нахожусь в своей лучшей форме. Я люблю спорт. Я не знаю, остановлюсь ли когда-нибудь. Это безумие, которое не выходит из моей головы и с которым каждый день приходится справляться», — рассказал 35-летний спортсмен, завершивший карьеру после Игр в Рио, в интервью телеканалу RTBF.

Отметим, что в гонки серии Ironman включены привычное для Фелпса плавание (3,86 км), шоссейные велогонки (180,25 км) и бег на марафонскую дистанцию (42,185 км).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что популярное издание Marca назвало Майкла Фелпса лучшим спортсменом XXI века.

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