23-кратный олимпийский чемпион возвращается в большой спорт после четырехлетней паузы
Американский пловец Майкл Фелпс, признавшийся в том, что страдал от депрессии из-за коронавируса, принял решение вернуться в большой спорт.
Рекордсмен по количеству золотых медалей на Олимпиадах (23 награды высшей пробы на трех Играх в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-2016) хочет попробовать свои силы в Ironman — одной из разновидностей триатлона, которая ежегодно проводится по миру.
«Я занимаюсь спортом более 20 лет, тренируюсь каждый день. Знаю, что чувствую себя счастливее всего, когда нахожусь в своей лучшей форме. Я люблю спорт. Я не знаю, остановлюсь ли когда-нибудь. Это безумие, которое не выходит из моей головы и с которым каждый день приходится справляться», — рассказал 35-летний спортсмен, завершивший карьеру после Игр в Рио, в интервью телеканалу RTBF.
Отметим, что в гонки серии Ironman включены привычное для Фелпса плавание (3,86 км), шоссейные велогонки (180,25 км) и бег на марафонскую дистанцию (42,185 км).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что популярное издание Marca назвало Майкла Фелпса лучшим спортсменом XXI века.152
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