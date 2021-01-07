Усик сменил «шорты на рясу» и обратился к православным

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик, призывавший своих фанатов ходить в церковь во время карантина, оригинально поздравил всех с Рождеством Христовым.

Спортсмен облачился в церковное одеяние и обратился к православным. Соответствующее видео размещено на странице Александра в Instagram.

Напомним, в своем последнем поединке Усик победил по очкам Дерека Чисору, после чего вполне может претендовать на встречу в ринге с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBО британцем Энтони Джошуа. Но, судя по всему, украинец за «щедрое вознаграждение» готов уступить дорогу и позволить Эй Джею провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан «Динамо» Сергей Сидорчук одел вышиванку и поздравил болельщиков с Рождеством.

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