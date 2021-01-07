Свитолина, Костюк и Бондаренко успешно стартовали на турнире в Абу-Даби

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (5-я позиция в мировом рейтинге) успешно начала год, одержав победу на старте турнира в Абу-Даби (ОАЭ) с призовым фондом 565 тысяч долларов.

Наша соотечественница встречалась с американкой Джессикой Пегулой (63-я), которую обыграла в двух сетах — 6:4, 6:3. Также победами завершили свои стартовые матчи на турнире еще две наши соотечественницы. 18-летняя Марта Костюк (99-я) расправилась в двух сетах с опытной чешкой Люцией Градецкой (495-я) — 6:2, 6:4, а Катерина Бондаренко (285-я) в сложном поединке одолела китаянку Ван Яфань (95-я) — 6:3, 3:6, 7:5.

Во втором круге, за выход в который каждая из украинок заработала по 4 100 долларов, Костюк сразится с Се Шувей из Тайваня (67-я), Бондаренко померяется силами с Он Жабер из Туниса (31-я), а Свитолина — с победительницей матча между россиянкой Верой Звонаревой (164-я) и француженкой Амандин Эсс (289-я).

А вот второй ракетке Украины одесситке Даяне Ястремской (29-я) сейчас не до мыслей о турнирах. Наша соотечественница получила уведомление от международной федерации (ITF) о положительном допинг-тесте, который был сдан в конце 2020 года. «Несколько дней назад я получила известие от ITF, что я сдала положительный тест на наличие местеролона. Я твердо заявляю, что никогда не принимала препараты, улучшающие работоспособность, или запрещенные вещества. Я поражена и шокирована, особенно с учетом того, что за две недели до этого теста — 9 ноября 2020 года — сдала отрицательный тест на турнире WTA в Линце. После этого последнего турнира в году я перестала тренироваться, чтобы отдохнуть перед началом нового сезона.

Кроме того, я была проинформирована, что это вещество используется в качестве лекарства для мужчин, а женщинам не рекомендуется использовать его из-за побочных эффектов, которые оно вызывает. Учитывая конфиденциальность разбирательства, вы понимаете, что я больше не могу дать больше информации на данном этапе. Однако сейчас я работаю со своей командой, и вы можете быть уверены, что я решительно настроена сделать все, чтобы очистить свое имя", — написала Даяна на своей странице в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина откровенно рассказала, как каждый день приходится сдерживать свою любовь к сладостям.

Фото Jimmie 48

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