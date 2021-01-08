24-летний футболист умер после потери сознания во время матча

Португальский футболист Алекс Аполинарио, выступавший за клуб третьего местного дивизиона «Алверка», потерял сознание в матче чемпионата против «Униау Альмером».

Врачи диагностировали остановку сердца у 24-летнего спортсмена и принялись реанимировать его прямо на поле. Матч так и не возобновился, а состояние Алекса в машине скорой помощи удалось стабилизировать. Впрочем, врачи, доставив спортсмена в больницу, никаких гарантий не давали, и в итоге спустя пару дней он умер — остановка сердца привела к смерти мозга.

Представители «Алверки» выступили с заявлением, в котором выразили готовность поддержать семью Аполинарио, выступавшего за клуб с января 2019 года. У футболиста остались жена Ариана и двое детей.

У Аполинарио остались жена и двое детей

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