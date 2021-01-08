Игрок сборной Украины стал одноклубником Малиновского в «Аталанте», – СМИ

Полузащитник донецкого «Шахтера», узнавшего своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы, и сборной Украины Виктор Коваленко подписал контракт с итальянской «Аталантой».

По информации Youtube-канала «ТаТоТаке», футболист подписал пятилетний контракт с клубом из Бергамо, где с 2019 года выступает еще один украинец Руслан Малиновский. Правда, пока соглашение носит предварительный характер. Если «Шахтер» отпустит Виктора уже зимой, то сможет рассчитывать на определенную компенсацию за игрока, в ином случае полузащитник переедет в Италию уже летом на правах свободного агента.

Добавим, что Коваленко станет девятым украинцем, который будет выступать в элитном итальянском дивизионе. Ранее до уроженца Херсона в серии А, кроме упоминавшегося Малиновского, выступали Александр Заваров («Ювентус»), Алексей Михайличенко («Сампдория»), Сергей Ателькин («Лечче»), Александр Яковенко («Фиорентина»), Василий Прыйма («Торино»), Евгений Шахов («Лечче»), а Андрей Шевченко и вовсе стал легендой «Милана», благодаря своей блестящей игре завоевав «Золотой мяч» в 2004 году и став победителем Лиги чемпионов в 2003-м.

Отметим, что в нынешнем сезоне Коваленко провел за «Шахтер» во всех турнирах 11 матчей, в которых забил 4 мяча. Также в составе «горняков» воспитанник клуба по четыре раза стал чемпионом и обладателем Кубка Украины, а также дважды завоевал Суперкубок страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер «Динамо» Виктор Цыганков стал лучшим футболистом Украины 2020 года.

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