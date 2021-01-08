Умер украинский олимпийский чемпион-рекордсмен

В Кременчуге на 64-м году жизни скончался олимпийский чемпион Москвы-1980 по толканию ядра Владимир Киселев. Напомним, в конце июля 2020-го умер чемпион московской Олимпиады в эстафетном беге 4×100 метров Александр Аксинин.

О кончине спортсмена сообщил на своей странице в Facebook заместитель мэра города в Полтавской области Руслан Проценко. «Не стало олимпийского чемпиона, почетного гражданина Кременчуга Владимира Киселева. Царство небесное, вечная память легенде», — написал чиновник, при этом не сообщив о причине смерти титулованного атлета. Прощание с Владимиром Викторовичем пройдет 9 января в 11:00 в Свято-Николаевском соборе города.

Отметим, что Киселев стремительно пришел к успеху. В 1978-м 21-летний юноша стал чемпионом Европы среди юниоров, а в следующем году завоевал «бронзу» чемпионата Европы в закрытом помещении. В 1980-м ему не оказалось равных на домашней Олимпиаде в Москве, причем награду наивысшей пробы он завоевал, установив олимпийский рекорд (21,35 м).

После завершения спортивной карьеры Киселев переехал на постоянное место жительства из Краматорска в Кременчуг, где в 1996-м ему было присвоено звание почетного гражданина города.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный украинский олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Иван Богдан.

Фото xweek.info

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