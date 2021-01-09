У олимпийской чемпионки в России сгорела квартира

У олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике 2008 года Дарьи Шкурихиной в ночь на Рождество сгорела квартира в Нижнем Новгороде (Россия), сообщает nnov.kp.ru.

Судя по кадрам, которое разместила 30-летняя спортсменка на своей странице в Instagram, серьезнее всего в трехкомнатной квартире, которую она получила за «золото» Игр в Пекине, пострадала спальня. В момент возгорания Дарья находилась в другой комнате. Но из-за перенесенного недавно коронавируса она не почувствовала запах гари вовремя — ее обоняние еще не восстановилось. Среагировать чемпионка смогла только тогда, когда по квартире пошло сильное задымление.

«У меня в комнате стояла церковная свеча, я ее зажигаю на каждое Рождество. Может быть, кошка хвостом задела.

Медаль была в этой комнате, лежала в шкафу. В шкафу все обгорело, а она — ничего, совсем не пострадала. Это за Пекин медаль. Огонь пошел из розетки, рядом с которой стояла вешалка, где висела парадно-выходная одежда. Вещи загорелись", — цитирует Дарью Шкурихину РИА «Новости».

К счастью, домашних любимцев спортсменки — кошку и шиншиллу — спасли пожарные.

«Шиншилла, правда, немножко подгорела — нос у нее черный стал, лапы, хвост… Подпалилась немного», — поведала гимнастка.

После пожара Шкурихина разместила в Instagram фотографию из сгоревшей квартиры и попросила о помощи. Некоторые обвинили ее в желании «сделать хайп» на этом происшествии. Гимнастка на следующий день закрыла свой аккаунт. В то же гимнастка подчеркнула, что многие люди откликнулись на ее призыв и стараются ей помочь.

«Это не хайп. В этой квартире жить сейчас нельзя. Здесь очень сильно пахнет гарью, здесь все черным-черно… Я к соседям ходила, извинялась. Это морально очень тяжело… Я просто хотела показать, что такое может случиться с каждым, от этого никто не застрахован — будь ты олимпийский чемпион или простой человек.

Я даже не представляла, что такое огромное количество добрых людей. Ко мне только что пришел мужчина из соседнего дома, принес гречку, чай, макароны… Я отказывалась, но он сказал: «Я знаю, что такое пожар, чего стоит это все восстановить», — рассказала Шкурихина, добавив, что сейчас живет у друзей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанаты «Црвены Звезды» во время празднования чемпионского титула случайно сожгли клубный автобус.

Фото Instagram

227

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter