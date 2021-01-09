Боец UFC по прозвищу Зверь изуродовал двух своих сестер

Мексиканский боец смешанных единоборств Ирвин Ривера, выступающий в легчайшем весе UFC, был арестован в Бойнтон-Бич (штат Флорида, США) за попытку убить своих сестер, когда те спали, сообщает MMA Fighting.

Согласно отчету полиции, соседи были разбужены криками одной из девушек, которая стучала в их дверь и кричала: «Она хочет убить меня. Пожалуйста, помогите моей сестре». В тоже время залитый кровью Ривера попросил соседей закрыть дверь, сказав, что все в порядке.

Полиция обнаружила 22-летнюю Келли у дороги с ножевыми ранениями в спину, голову и руку, а также с поврежденными легкими. У старшей сестры, 33-летней Лезли, найденной в доме, раны на лице, спине и руках.

Вскоре полиция поймала 31-летнего Риверу по прозвищу Зверь, который был уверен, что убил своих сестер. Злоумышленник объяснил свой поступок «велением высших сил».

Лишь спустя некоторое время после ареста Ривери его менеджер Али Абдель-Азиз, известный по работе с Хабибом Нурмагомедовым, дал комментарий, разъяснив ситуацию.

«UFC известно о недавнем инциденте с участием Ирвина Риверы, который мог возникнуть в связи с проблемами с психическим здоровьем. Конечно, обвинения вызывают крайнюю озабоченность, и в настоящее время организация собирает дополнительную информацию. Расследование продолжается, и любые возможные следующие шаги, включая дисциплинарные меры или медицинское обслуживание, будут определены позднее. Кроме того, UFC проинформировал Риверу, что в настоящее время ему не будут предложены никакие бои», — говорится в заявлении менеджера.

Отметим, что во Флориде обвинения в умышленном убийстве первой степени предполагают смертный приговор или пожизненное заключение.

К слову, сами сестры бойца UFC неожиданно поддержали своего брата, едва не отправившего их на тот свет.



«Хотим прояснить ситуацию. Мы любим брата. Те, кто нас знают, знают и то, сколько мы значим друг для друга. Все знают, как мы близки. Мы все хотим, чтобы Ирвин получил профессиональную помощь, в которой он так нуждается.

Брат был сам не свой. Он не спал, разговаривал сам с собой и потерял интерес к тренировкам, а, как мы знаем, он живет ради этого. Это меня обеспокоило, мы сели в самолет и полетели к нему. К сожалению, его психологическое состояние было хуже, чем мы представляли. Он был полностью сломлен. Это нелегко, но я и моя семья просим молиться за него. Мы любим брата и на 100% поддерживаем его. Хотим, чтобы он получил помощь, которая ему так необходима", — написала Лесли Ривера на своей странице в Facebook.

Сестры Ирвина Риверы

Последний раз чемпион лиги Titan FC Ирвин Ривера дрался в октагоне в октябре прошлого года, когда проиграл раздельным решением судей Андре Юэллу на турнире UFC Vegas 11.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России жестоко избили известного бойца ММА.

Фото mmaweekly.com

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