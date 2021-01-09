Свитолина победила на турнире в Абу-Даби призера Олимпийских игр из России: видеообзор матча

Две украинские теннисистки — Элина Свитолина и Марта Костюк — продолжают успешное выступление на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) с призовым фондом 565 тысяч долларов.

Первая ракетка нашей страны Свитолина (5-я в мире), выставившая своего возлюбленного Гаэля Монфиса подкаблучником, в субботу, 9 января, уверенно победила в двух сетах экс-вторую ракетку мира, бронзового призера Олимпийских игр-2008 в одиночном разряде 36-летнюю соперницу из России Веру Звонареву (164-я) — 6:4, 6:1 и, заработав 6 480 долларов, пробилась в 1/8 финала. Отметим, что Элина выиграла 17 из 19 последних поединков против россиянок.

Путевку в четвертьфинал 26-летняя одесситка оспорит в матче против победительницы поединка между 26-летней россиянкой Екатериной Александровой (33-я) и 28-летней британкой Хизер Вотсон (58-я).

А вот 18-летняя Костюк (99-я) отпраздновала успех в невероятном по накалу страстей поединке против 35-летней Шувей Се из Тайваня (64-я), длившемся 2 часа и 17 минут. Уверенно выиграв первый сет — 6;3, киевлянка была близка к победе и во второй партии. Но, ведя — 5:1, Марта умудрилась растранжирить добытое преимущество и в итоге уступила на тай-брейке — 6:7 (4). Ничего хорошего не сулило украинке и начало решающего сета. Но при счете 1:3 Марта собрала волю в кулак и, выиграв пять (!) геймов подряд, сломила сопротивление опытной соперницы — 6:3, впервые пробившись в третий круг турнира серии WTA 500 (ранее — WTA Premier).

В поединке 1/8 финала Abu Dhabi WTA Women's Tennis Костюк сразится с 87-й ракеткой мира 23-летней Тамарой Зиданшек из Словении.

К сожалению, 34-летняя Катерина Бондаренко (285-я) не сумела пробиться в третий раунд состязаний в Абу-Даби, уступив в трех сетах 26-летней Он Жабер из Туниса (31-я) — 7:5, 3:6, 2:6.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вторая ракетка Украины Даяна Ястремская провалила допинг-тест.

Фото Jessie48

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