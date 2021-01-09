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Спорт

Эвакуировали на вертолете: жуткое падение горнолыжника на Кубке мира попало на видео

15:19 9 января 2021
Томми Форд

Состязания в гигантском слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в швейцарском Адельбодене в субботу, 9 января, были прерваны на 30 минут из-за жуткого падения американского горнолыжника Томми Форда.

31-летний спортсмен перед финишем вылетел за пределы трассы, ударился головой и, снеся двух судей, остановился в защитных сетках. Финишную черту пересекла только слетевшая лыжа американца. При этом Форд во время падения потерял сознание и был эвакуирован с трассы на приземлившемся вертолете.

«Томми Форд находится в сознании и был доставлен в больницу для обследования. Он разговаривал с врачами, когда они забрали его», — говорится в заявлении сборной США.

Как сообщает krone.at, в настоящее время Томми находится в больнице Берна. По предварительной информации, у горнолыжника серьезная травма колена и сломана нога.

Ранее Форд одержал одну победу в гигантском слаломе и еще дважды поднимался на подиум за 12 сезонов на трассе Кубка мира. В субботу он стартовал под четвертым номером как один из лучших гонщиков в общем зачете дисциплины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-чемпионка мира Николь Шмидхофер разбилась на горнолыжной трассе.

Фото Twitter marca.com, Facebook

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