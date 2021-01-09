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Спорт

«Не пытайтесь повторить»: французский голкипер поразил невероятным ударом по своим воротам

18:02 9 января 2021
Готье Ларсонье

Вратарь «Бреста» Готье Ларсонье в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу против «Ниццы», похоже, сделал все возможное, чтобы стать одним из главных претендентов на лучший автогол года.

На 36-й минуте поединка 23-летний голкипер настолько неудачно попытался выбить мяч из своей штрафной площадки, что тот сначала угодил в перекладину, затем в штангу собственных ворот, после чего вылетел в поле. Оказавшийся на добивании игрок «Ниццы», судя по всему, настолько опешил от увиденного, что в борьбе с защитником хозяев выполнил корявый удар, и экс-голкипер молодежной сборной Франции Готье с улыбкой спас свою команду.

«Внимание! Трюк выполнял профессионал, не пытайтесь это повторить», — гласит подпись в официальном Twitter «Бреста», победившего в итоге «Ниццу» (2:0) и поднявшегося в турнирной таблице на 10-е место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер французского «Гренобля» Брис Мобле забросил мяч в свои ворота.

Фото ФК «Брест»

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