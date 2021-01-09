Жена Месси показала эмоции сыновей после шикарного гола папы за «Барселону»

Супруга лидера «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо показала в Instagram, как их сыновья эмоционально отреагировали на гол отца прямым ударом со штрафного в матче чемпионата Испании против «Гранады».

Отметим, что накануне Лионель в гостевом поединке Ла Лиги записал в свой актив «дубль» (еще дважды точными ударами отличился Антуан Гризманн) и в итоге «Барса» разгромила соперника — 4:0, поднявшись в турнирной таблице чемпионата Испании на третье место.

Видеообзор матча «Гранада» — «Барселона» — 0:4

Сам же Месси не только стал с 11 точными ударами лидером бомбардирской гонки чемпионата Испании, но и обошел своего заклятого «врага» Криштиану Роналду по числу голов, забитых прямыми ударами со штрафных на клубном уровне (48 против 47).

Напомним, что Лионель Месси и его супруга воспитывают трех сыновей — 8-летнего Тьяго, 5-летнего Матео и 2-летнего Чиро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сети появились снимки роскошных апартаментов Лионеля Месси в Майами.

Фото Instagram

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