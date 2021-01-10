Гости в масках, торт и свечи: старейшую из живущих олимпийских чемпионов мило поздравили со 100-летием

В субботу, 9 января, свой 100-летний юбилей отметила пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети — самая старая из всех ныне живущих олимпийских чемпионов.

Снимки венгерской долгожительницы, давно перебравшейся в Израиль, в праздничный день опубликовал официальный аккаунт Международного олимпийского комитета на русском.

Не остался в стороне от столь знаменательной даты и Олимпийский комитет Венгрии, поделившийся в Instagram фото и трогательным видео с празднования. Свечи, торт, гости в масках и неподдельные эмоции звезды спорта…

Агнеш Келети родилась 9 января 1921 года в зажиточной еврейской семье в Будапеште. Свою первую золотую олимпийскую медаль гимнастка, пережившая Холокост, выдавая себя за христианку (жила по поддельным документам), завоевала в 1952 году на Играх в Хельсинки, а еще четыре награды высшей пробы — в 1956-м в Мельбурне (кроме того, в коллекции чемпионки мира — также три олимпийских «серебра» и две «бронзы»).

После Олимпийских игр в Мельбурне Келети вместе с другими 44 атлетами из Венгрии, решившими не возвращаться на родину после введения советских войск, получила политическое убежище в Австралии.

Позже знаменитая гимнастка репатриировалась в Израиль, куда из Венгрии также переехали ее мать и сестра (отец погиб в Освенциме). На Земле обетованной Агнеш работала инструктором по физическому воспитанию. В 2002 году спортсменку включили во «Всемирный зал славы гимнастики» в США, а в 2017-м Агнеш Келети присуждена Государственная премия Израиля в области физической культуры и спорта.

По иронии судьбы, старейший в мире олимпийский чемпион Шандор Тарикс, как и Келети, в свое время тоже выступал за сборную Венгрии. Спортсмен, завоевавший на Играх-1936 «золото» в составе команды по водному поло, скончался в 2016 году в возрасте 102 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер самый возрастной украинский олимпийский чемпион Иван Богдан.

Фото Instagram, Twitter

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