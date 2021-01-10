«Это шлюшечки»: украинская девушка динамовца Родригеса рассказала, как пытаются отбить ее парня

Украинская теннисистка Ольга Янчук, которая в ноябре 2020-го родила футболисту киевского «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсону Родригесу сына, пожаловалась на беспринципных девушек, пытающихся увести ее возлюбленного.

«Когда мы гуляем, то я вижу, что девочки сами его провоцируют, — рассказала 25-летняя Ольга Янчук в эфире YouTube-канала Артема Милевского. — Знают, что я с ним, что мы вместе, но я смотрю на нее — она сидит рядом за столом и пытается сиськи ему показать, поближе танцевать ж#пой… Хотя и я этого человека знаю, и она знает, что мы вместе.

Девки пытаются провоцировать. Не говоря уже о том, что они пишут ему в Instagram, пытаются его развести. Таким девкам плевать, что у футболистов есть жены, дети. Им все равно! Это шлюшечки".

Ольга и Жерсон

Возлюбленная футболиста быстро набрала форму после рождения сына

Напомним, что об отношениях Ольги (в свое время 213-й ракетки мира) и Жерсона стало известно летом прошлого года, когда форвард еще выступал на правах аренды за турецкий «Анкарагюджю».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что польский легионер «Динамо» Томаш Кендзера женится на украинке.

Фото Instagram

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