Свитолина в супербитве в Абу-Даби вырвала победу у первой ракетки России: видеообзор матча

В столице Объединенных Арабских Эмиратов продолжается престижный турнир Abu Dhabi WTA Women's Tennis с призовым фондом 565 тысяч долларов. По итогам поединков, состоявшихся на кортах Абу-Даби в воскресенье, 10 января, борьбу в состязаниях продолжат две украинки — Элина Свитолина (5-я в мире) и Марта Костюк (99-я).

Сильнейшая теннисистка нашей страны 26-летняя Свитолина провела тяжелейший трехсетовый матч против своей ровесницы, первой ракетки России Екатерины Александровой (33-я), победив на характере за 2 часа и 35 минут живущую в Праге теннисистку — 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). Отметим, что в решающей партии Элина уступала — 1:3, 2:4, 3:5, но все же смогла дожать россиянку на тай-брейке.

Оппоненткой одесситки, уже заработавшей в ОАЭ 12 675 долларов, в ¼ финала снова будет представительница России (третья подряд!) — 23-летняя Вероника Кудерметова (46-я), заставившая зачехлить ракетку свою ровесницу из Испании Паулу Бадосу (70-я) — 6:4, 4:6, 6:1.

Довольно легко далась путевка в четвертьфинал Марте Костюк, которая в двух сетах разгромила за 54 минуты 23-летнюю Тамару Зиданшек из Словении (87-я) — 6:1, 6:1.

В борьбе за путевку в полуфинал киевлянка сразится с 24-летней испанкой Сарой Соррибос-Тормо (66-я), победившей, пожалуй, главную сенсацию турнира — 21-летнюю россиянку Анастасию Гасанову (ранее 292-я ракетка мира прошла знаменитую чешку Каролину Плишкову!) — 7:5, 6:3. Отметим, что для Костюк это будет первый четвертьфинал в карьере на турнире серии WTA 500.

Кстати, еще одна украинка 20-летняя Катарина Завацкая (118-я), там же в ОАЭ (в Дубае), успешно преодолела стартовый раунд квалификации Australian Open, который пройдет в Мельбурне 8−21 февраля. Уроженка Луцка в двух сетах сломила сопротивление Клары Таусон из Дании (152-я) — 6:3, 6:3. В следующем раунде Катарина сразится с Анкитой Райной из Индии (180-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина на турнире в Эмиратах выиграла у Веры Звонаревой из России, а Марта Костюк — у Шувей Се из Тайваня.

Фото Twitter WTA

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