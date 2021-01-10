Одни мышцы: футболист «Динамо» после расставания с Билодид похвастался потрясающей фигурой

Футболист киевского «Динамо» Денис Попов, недавно расставшийся с красавицей-дзюдоисткой Дарьей Билодид, не терял времени зря во время отпуска. После отдыха в Дубае защитник активно посещал тренажерный зал, похваставшись перед возобновлением футбольных тренировок в Instagram мускулистой фигурой.

«Только работа», — написал 21-летний чемпион мира U20 в составе сборной Украины, поделившись с подписчиками парочкой фото.

Напомним, что в текущем сезоне Денис Попов провел за команду Мирчи Луческу 14 поединков во всех турнирах, забив два мяча. В понедельник, 11 января, 21-летний защитник вместе с одноклубниками начнет подготовку ко второй части сезона, в частности, к поединкам 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Брюгге», намеченным на 18 и 25 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что подруга футболиста «Динамо» Жерсона Родригеса пожаловалась на девушек, пытающихся отбить у нее возлюбленного.

Фото Instagram

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