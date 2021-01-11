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Спорт

Макгрегор дал смелый прогноз на бой против Порье

8:49 11 января 2021
Макгрегор Порье 2

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор (22 победы, 4 поражения), трехлетний сын которого идет по стопам отца и рвется в единоборства, спрогнозировал себе легкую победу над американцем Дастином Порье (26 побед, 6 поражений) в поединке, который пройдет 23 января в рамках шоу UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мне нравится Дастин. Я думаю, что он хороший боец, даже великий. Но между нами по-прежнему пропасть. Я нокаутирую Порье в течение 60 секунд», — приводит слова Конора mmajunkie.usatoday.com.

Отметим, что предстоящий бой вызвал огромный интерес в Абу-Даби. Билеты на шоу UFC 257 стоимостью от 216 до 1360 долларов, поступившие в продажу в ограниченном количестве, были раскуплены за 18 часов — менее чем за сутки!

Напомним, что это будет второй очный поединок между бойцами. В первом, который состоялся в сентябре 2014-го, Макгрегор отправил американца в нокаут спустя 106 секунд после начала боя.

Добавим, что в своих последних поединках Конор в январе нокаутировал уже на 40-й секунде американца Дональда Серроне, а Порье в июне единогласным решением судей одержал победу над своим соотечественником Дэном Хукером.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан «Реала» Серхио Рамос вызвал на бой Макгрегора, и Конор не замедлил с ответом.

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