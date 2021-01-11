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Спорт

Усик готов расторгнуть контракт с известным промоутером: названа причина

12:24 11 января 2021
Александр Усик и Эдди Хирн

Украинский непобедимый боксер Александр Усик, продемонстрировавший неумелое владение ружьем на охоте, готов принять радикальное решение в случае, если его бой с обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа сорвется. Вплоть до того, что откажется от дальнейшего сотрудничества с британцем Эдди Хирном и его промоутерской компанией Matchroom Boxing.

«Если мы не сведем Александра с Эй Джеем, то он уйдет. Проблема в том, что у нас уже есть парень, который отошел в сторону ради боя за абсолютное чемпионство, и это Джек Кэттерал. Вся же неразбериха из-за того, что на кону стоят огромные деньги, и каждый хочет урвать свой кусок пирога», — рассказал Хирн в интервью Boxing News 24.

Добавим, что ранее украинский промоутер боксера Александр Красюк высказывался о том, что бой его подопечного с Джошуа планируется на апрель-май 2021 года. В то же время журналист авторитетного издания Sports Illustrated Крис Манникс, ссылаясь на менеджера нашего соотечественника Эгиса Климаса, утверждал, что Усик готов «подвинуться» ради объединительного боя между Джошуа и Фьюри за «щедрое отступное соглашение».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик неожиданно считает Фьюри фаворитом в поединке с Джошуа.

Фото Matchroom Boxing

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