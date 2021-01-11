Умер бывший футболист «Шахтера», побеждавший «Ювентус»

В Донецке на 72-м году жизни скончался бывший футболист «Шахтера» Александр Васин (на фото в заголовке слева).

О трагической новости сообщил официальный сайт донецкого клуба, в составе которого нападающий выступал с 1971-го по 1976 год. За этот период Васин сыграл за «горняков» 169 матчей и забил 37 мячей, что является 35-м результатом среди всех голеадоров в истории команды.

Вместе с «Шахтером» футболист завоевал «серебро» по итогам чемпионата СССР 1975 года, а в 1976-м форвард дебютировал в еврокубках. В розыгрыше Кубка УЕФА-1976/1977 «горняки» дошли до 1/8 финала, где уступили по сумме двух матчей титулованному итальянскому «Ювентусу». И пускай в Турине донецкий клуб был разгромлен (0:3), в ответном домашнем поединке все же удалось взять минимальный реванш (1:0) у будущего победителя турнира.

Матчи с туринцами стали для Васина последними в составе «Шахтера». После конфликта с главным тренером «горняков» Владимиром Сальковым футболист покинул команду, перейдя в минское «Динамо», где и завершил карьеру в 29 лет. Некоторое время поработал тренером в Беларуси и России, а в середине 1990-х вернулся в Донецк, где стал заниматься с детьми в футбольной школе при городской федерации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ателькин.

2

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter