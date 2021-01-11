28.13 / 28.38 34.07 / 34.59
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

18-летняя Костюк вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби, проиграв первый сет 0:6: видеообзор матча

17:02 11 января 2021
Марта Костюк

Продолжает свое сенсационное выступление на турнире Abu Dhabi WTA Women's Tennis с призовым фондом 565 тысяч долларов 18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (99-я позиция в мировом рейтинге).

Юной нашей соотечественнице стоило немало усилий, чтобы впервые в карьере пробиться в полуфинал турнира WTA. Марта проиграла первый сет поединка против испанки Сары Соррибес-Тормо (66-я) «под ноль», но затем собралась и таки вырвала победу — 0:6, 6:1, 6:4.

А вот пятой ракетке мира Элине Свитолиной пришлось «зачехлить ракетку» после четвертьфинала. В поединке против российской теннисистки (третьей подряд представительницы этой страны на турнире!) Вероники Кудерметовой (46-я) одесситка выиграла первый сет, но затем позволила сопернице перевернуть все с ног на голову и уступила — 7:5, 3:6, 6:7 (3).

Именно Кудерметова станет соперницей Костюк, уже заработавшей 26 745 долларов призовых, в борьбе за место в финале турнира. В другом матче ½ финала встретятся Мария Саккари из Греции (22-я) и белоруска Арина Соболенко (10-я).

Отметим, что еще две украинки преодолели стартовый круг квалификации на Открытый чемпионат Австралии, которая из-за пандемии коронавируса проходит также в Абу-Даби. Следом за Катариной Завацкой в следующий отборочный раунд вышли Леся Цуренко (146-я), не без проблем обыгравшая австралийку Ивану Попович (362-я) — 2:6, 6:2, 6:2, а Ангелина Калинина (163-я) менее чем за час разгромила в двух сетах Пемру Озген из Турции (212-я) — 6:1, 6:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина обыграла в Эмиратах первую ракетку России Екатерину Александрову, а Костюк легко расправилась со словенкой Тамарой Зиданшек.

Фото Jimmie 48

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оля Полякова

Оля Полякова на Мальдивах посмеялась над подписчиками

Алла Добкина

Дочь Михаила Добкина шиканула в Эмиратах

Александр Усик и Эдди Хирн

Усик готов расторгнуть контракт с известным промоутером: названа причина

Алексей Панин

Мать Алексея Панина не могут похоронить уже несколько дней — ждут возвращения актера из Испании

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер