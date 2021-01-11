18-летняя Костюк вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби, проиграв первый сет 0:6: видеообзор матча

Продолжает свое сенсационное выступление на турнире Abu Dhabi WTA Women's Tennis с призовым фондом 565 тысяч долларов 18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (99-я позиция в мировом рейтинге).

Юной нашей соотечественнице стоило немало усилий, чтобы впервые в карьере пробиться в полуфинал турнира WTA. Марта проиграла первый сет поединка против испанки Сары Соррибес-Тормо (66-я) «под ноль», но затем собралась и таки вырвала победу — 0:6, 6:1, 6:4.

А вот пятой ракетке мира Элине Свитолиной пришлось «зачехлить ракетку» после четвертьфинала. В поединке против российской теннисистки (третьей подряд представительницы этой страны на турнире!) Вероники Кудерметовой (46-я) одесситка выиграла первый сет, но затем позволила сопернице перевернуть все с ног на голову и уступила — 7:5, 3:6, 6:7 (3).

Fifth career victory over a Top 10 player!



Veronika Kudermetova defeats the No.2 seed Svitolina, 5−7, 6−3, 7−6(3).#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/8kXwyLUP1b — wta (@WTA) January 11, 2021

Именно Кудерметова станет соперницей Костюк, уже заработавшей 26 745 долларов призовых, в борьбе за место в финале турнира. В другом матче ½ финала встретятся Мария Саккари из Греции (22-я) и белоруска Арина Соболенко (10-я).

Отметим, что еще две украинки преодолели стартовый круг квалификации на Открытый чемпионат Австралии, которая из-за пандемии коронавируса проходит также в Абу-Даби. Следом за Катариной Завацкой в следующий отборочный раунд вышли Леся Цуренко (146-я), не без проблем обыгравшая австралийку Ивану Попович (362-я) — 2:6, 6:2, 6:2, а Ангелина Калинина (163-я) менее чем за час разгромила в двух сетах Пемру Озген из Турции (212-я) — 6:1, 6:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина обыграла в Эмиратах первую ракетку России Екатерину Александрову, а Костюк легко расправилась со словенкой Тамарой Зиданшек.

Фото Jimmie 48

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