Серьезная заявка: популярный блогер пообещал «поломать пополам» непобедимого Мейвезера

Популярный американский Youtube-блогер Логан Пол, замахнувшийся на бой с легендарным Флойдом Мейвезером-младшим, назвал главные факторы, благодаря которым одержит победу над непобедимым доселе своим соотечественником.

«Если я поймаю его, точнее, когда я поймаю его, то поломаю пополам одним ударом. Одним ударом! Вы меня знаете, я на 8 дюймов (20 см) выше и на 40 фунтов (18 кг) тяжелее», — приводит слова самоуверенного американца сайт Daily Star.

Уверенности Полу не занимать. Тем более если учесть, что дебют на боксерском ринге для него сложился неудачно, ведь Логан раздельным решением судей проиграл своему коллеге-блогеру KSI. А тут профессиональный, да еще и непобедимый спортсмен, выигравший за время карьеры 15 чемпионских титулов в четырех весовых категориях…

Тем интереснее будет наблюдать за самим поединком, который должен состояться 20 февраля. Правда, место проведения боя организаторы пока держат в секрете.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мейвезер готов за 600 млн долларов провести бои с Хабибом и Макгрегором.

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