Работник автомойки разбил "в хлам" элитный Ferrari экс-футболиста сборной Италии: впечатляющие фото
37-летний голкипер итальянского «Дженоа» Федерико Маркетти испытал не самые приятные моменты своей жизни.
Футболист утром привычно приехал на автомойку и оставил свой Ferrari 812 Superfast стоимостью 350 тысяч долларов, а сам отправился на тренировку. Как сообщает ANSA, работник сервиса решил воспользоваться возможностью и прокатиться на элитном спорткаре. На одной из улиц парень не справился с управлением и влетел в ограждение, а также задел еще несколько припаркованных рядом машин. У Ferrari серьезно пострадала передняя часть и фактически не подлежит ремонту. Покатался с ветерком, называется — хоть сам не пострадал при этом…
«AMORE vado all'autolavaggio, lascio la macchina poi ce la riportano a casa loro cosi non perdiamo tempo»— Alex_Piace (@Alex_Piace) January 11, 2021
Un abbraccio a Federico #Marchetti e soprattutto al ragazzo dell'autolavaggio
# pic.twitter.com/hRwNRlwoGX
Отметим, что в нынешнем сезоне Маркетти, имеющий в своем активе 11 матчей в составе национальной сборной Италии, сыграл всего четыре матча за «Дженоа» в чемпионате и Кубке страны, в которых пропустил восемь мячей. Расцвет же карьеры вратаря припал на выступления за «Лацио», за который он провел в период 2011—2018 годов почти 200 матчей.
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