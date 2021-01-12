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Спорт

Юная Костюк проиграла обидчице Свитолиной и не смогла выйти в первый финал в карьере

13:09 12 января 2021
Марта Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 99-ю строчку в мировом женском рейтинге, не смогла пробиться в финал турнира Abu Dhabi WTA Women's Tennis с призовым фондом 565 тысяч долларов.

В матче ½ финала юная киевлянка встречалась с россиянкой Вероникой Кудерметовой (46-я), которая на предыдущей стадии выбила из борьбы первую ракетку Украины Элину Свитолину. Первый сет соперницы провели, как на качелях, по очереди ведя в счете, и в итоге все решилось на тай-брейке, где теннисистки устроили настоящую «зарубу», и крепче нервы оказались у более опытной россиянки. Во второй партии украинка цеплялась, но все же уступила сопернице путевку в финал — итоговый счет 6:7 (8:10), 4:6 в пользу россиянки.

Несмотря на поражение, юная украинка может занести турнир в Абу-Даби себе в актив, впервые в карьере выйдя в полуфинал соревнований такого уровня, и при этом заработала 26 745 долларов призовых. Также успешное выступление поднимет нашу соотечественницу на 78-ю строчку в мировом рейтинге. А Кудерметова оспорит победу в турнире с 10-й ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

Также прекратили борьбу в квалификации на Открытый чемпионат Австралии еще две наши соотечественницы. Во втором отборочном раунде Катарина Завацкая (118-я) уступила Анките Райне из Индии (180-я) — 2:6, 6:2, 3:6, а Ангелина Калинина (163-я) не смогла ничего противопоставить словенке Кате Юван (104-я) — 2:6, 4:6.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась фото с обнаженной грудью.

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