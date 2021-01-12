28.01 / 28.25 33.89 / 34.33
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порноактрису

15:17 12 января 2021
Дэвид Салливан с женой-порноактрисой

Английский «Вест Хэм», за который с 2018 года выступает лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко, третий раз ставший отцом, ввел в совет директоров 55-летнюю Эмму Джейн Эвелин Бентон-Хьюз.

Соответствующий документ о назначении размещен на сайте Регистрационной палаты Великобритании.

Все бы ничего, но женщина является гражданской женой и матерью двоих детей владельца «молотобойцев» Дэвида Салливана, а в прошлом под псевдонимом Ив Ворли активно снималась и выступала продюсером в фильмах для взрослых. При этом сам Салливан также сколотил свое состояние (согласно данным The Sunday Times Rich List, в 2019-м активы бизнесмена составляли 1,15 млрд долларов) на секс-индустрии, владея сетью секс-шопов и несколькими эротическими журналами.

Добавим, что «Вес Хэм», который после возвращения в премьер-лигу в 2012-м не поднимался в итоговой таблице выше седьмого места, набрал в нынешнем сезоне 26 очков и занимает десятую позицию. Правда, от четвертого места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, Ярмоленко с партнерами отделяют всего три балла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшая модель Playboy Анамария Продан купила румынский клуб.

58

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Леся Никитюк

«Оля, талию»: раздетая Леся Никитюк показала «волшебство» с фигурой

Алла Добкина

Дочь Добкина засветила татуировки в интимном месте

Алексей Панин

Мать Алексея Панина не могут похоронить уже несколько дней — ждут возвращения актера из Испании

Андрей Данилко

Босой и без улыбки Андрей Данилко «испортил» фото светящимся Малахову и Шаляпину

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер