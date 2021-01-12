Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порноактрису

Английский «Вест Хэм», за который с 2018 года выступает лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко, третий раз ставший отцом, ввел в совет директоров 55-летнюю Эмму Джейн Эвелин Бентон-Хьюз.

Соответствующий документ о назначении размещен на сайте Регистрационной палаты Великобритании.

Все бы ничего, но женщина является гражданской женой и матерью двоих детей владельца «молотобойцев» Дэвида Салливана, а в прошлом под псевдонимом Ив Ворли активно снималась и выступала продюсером в фильмах для взрослых. При этом сам Салливан также сколотил свое состояние (согласно данным The Sunday Times Rich List, в 2019-м активы бизнесмена составляли 1,15 млрд долларов) на секс-индустрии, владея сетью секс-шопов и несколькими эротическими журналами.

Добавим, что «Вес Хэм», который после возвращения в премьер-лигу в 2012-м не поднимался в итоговой таблице выше седьмого места, набрал в нынешнем сезоне 26 очков и занимает десятую позицию. Правда, от четвертого места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, Ярмоленко с партнерами отделяют всего три балла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшая модель Playboy Анамария Продан купила румынский клуб.

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