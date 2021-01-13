27.97 / 28.22 33.84 / 34.30
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Родившаяся в Киеве олимпийская чемпионка раскритиковала многодетных матерей

9:16 13 января 2021
Каролина Севастьянова

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 и двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова ответила на вопрос подписчика, поинтересовавшегося, почему она занимается благотворительностью в отношении животных, игнорируя при этом многодетных матерей.

«Человек сам сделал этот выбор, сам взял на себя такую ответственность, — написала 25-летняя Каролина Севастьянова в сториз своего Instagram. — Мы живем не в каменном веке, где вопрос беременности невозможно проконтролировать. Когда ты понимаешь, что даже одного ребенка потянуть не можешь, зачем рожать второго, третьего, четвертого?! Это правильно по отношению к детям, что ты изначально не можешь дать нормальное будущее?

Если человек разумный и адекватный, то, прежде чем рожать, сто раз подумает наперед, как он будет содержать своего ребенка, в каких условиях будет его воспитывать и что сможет ему дать. Почему я должна помогать и нести ответственность за чужие решения, к которым я никакого отношения не имею?"

Отметим, что Каролина родилась в 1995 году в Киеве, где были в командировке ее родители, но через месяц переехала с семьей в Москву. Карьеру гимнастки Севастьянова завершила в… 17 лет, сразу после триумфа на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Кстати, летом 2020-го живущая в Монако экс-гимнастка опубликовала снимок, на котором запечатлена с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором. Под постом появились многочисленные комментарии, в которых обсуждался возможный роман между ними. Спустя пару дней Севастьянова ответила, что подошла к спортсмену вместе с парнем, а он в то время находился с женой, поэтому ни о каких отношениях с бойцом и речи быть не может.

Каролина Севастьянова и Конор Макгрегор

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева родила третьего ребенка.

Фото Instagram

297

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

MARUV

«Та дам!» MARUV показала нижнее белье

Денис Карасев

Умер Денис Карасев – звезда фильмов «Катька и Шиз», «Сволочи» и множества сериалов

Настя на пляже

«А еще выше нельзя трусы натянуть?» Настя Каменских «напросилась» на колкость

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер