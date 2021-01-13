Родившаяся в Киеве олимпийская чемпионка раскритиковала многодетных матерей

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 и двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова ответила на вопрос подписчика, поинтересовавшегося, почему она занимается благотворительностью в отношении животных, игнорируя при этом многодетных матерей.

«Человек сам сделал этот выбор, сам взял на себя такую ответственность, — написала 25-летняя Каролина Севастьянова в сториз своего Instagram. — Мы живем не в каменном веке, где вопрос беременности невозможно проконтролировать. Когда ты понимаешь, что даже одного ребенка потянуть не можешь, зачем рожать второго, третьего, четвертого?! Это правильно по отношению к детям, что ты изначально не можешь дать нормальное будущее?

Если человек разумный и адекватный, то, прежде чем рожать, сто раз подумает наперед, как он будет содержать своего ребенка, в каких условиях будет его воспитывать и что сможет ему дать. Почему я должна помогать и нести ответственность за чужие решения, к которым я никакого отношения не имею?"

Отметим, что Каролина родилась в 1995 году в Киеве, где были в командировке ее родители, но через месяц переехала с семьей в Москву. Карьеру гимнастки Севастьянова завершила в… 17 лет, сразу после триумфа на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Кстати, летом 2020-го живущая в Монако экс-гимнастка опубликовала снимок, на котором запечатлена с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором. Под постом появились многочисленные комментарии, в которых обсуждался возможный роман между ними. Спустя пару дней Севастьянова ответила, что подошла к спортсмену вместе с парнем, а он в то время находился с женой, поэтому ни о каких отношениях с бойцом и речи быть не может.

Каролина Севастьянова и Конор Макгрегор

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева родила третьего ребенка.

Фото Instagram

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