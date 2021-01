Стало известно, сколько стоят часы и украшения Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Лидер «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, побывавший недавно вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес на церемонии вручения премии Dubai Globe Soccer Awards, в который раз продемонстрировал, как сильно любит дорогие украшения.

Звездный португалец, признанный лучшим футболистом XXI века, только на одной руке принес с собой 670 тысяч евро, сообщает The Sun. В эту сумму, в частности, вошли сделанные из белого золота и инкрустированные сотнями 30-каратных бриллиантов часы Rolex GMT Master за 425 тысяч (самые дорогие часы компании из когда-либо созданных).

Криштиану с Джорджиной и старшим сыном с наградой лучшего футболиста мира XXI века

Не бедствует и невеста футболиста, которая носит инкрустированное бриллиантами и украшенное большим сапфиром шикарное обручальное кольцо стоимостью 687 тысяч евро. Кстати, в списке самых дорогих обручальных колец, подаренных футболистами своим пассиям, кольцо от Роналду идет на первом месте.

Понятное дело, что коллекция часов и ювелирных изделий звездной пары этим не ограничивается. Достаточно вспомнить, что в 2018 году Криштиану Роналду на пресс-конференции «Ювентуса» перед матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» ослепил журналистов инкрустированными бриллиантами часами Franck Muller стоимостью 1,3 млн евро.

А еще раньше португалец был замечен с часами Jacob and Co H24, выпущенными ограниченной серией и стоящими 111 тысяч евро. Похоже, этот аксессуар достался футболисту бесплатно, поскольку он стал амбассадором Jacob and Co еще в 2013 году во время выступлений за «Реал».

Кроме любви к часам, Роналду не уступает невесте и в страсти к кольцам. Таких украшений у него два, причем одно из них — женское стоимостью 223 тысячи евро. На кольце установлен огромный желтый бриллиант с белыми бриллиантами вокруг. А на безымянном пальце он носил еще один перстень с бриллиантами, на сей раз обручальный. Его оценочная стоимость составляет 55 тысяч евро.

В прошлом году Джорджина похвасталась перед многомиллионной аудиторией целой пачкой новых украшений. Основное, это, конечно, часы Patek Philippe TWENTY 4 стоимостью 36 тысяч евро из 18-каратного розового золота с бриллиантовым безелем. Для полноты картины на запястье девушки красовались три бриллиантовых браслета стоимостью 28 тысяч евро каждый.

Еще одна мелкая деталь: Роналду давно ходит с серьгами, которые с ним с 2013 года. Заплатил он за этот малозаметный аксессуар с черными бриллиантами около 11 тысяч евро.

Полная коллекция ювелирки Криштиану и Родригес, по оценкам The Sun, стоит около 2,9 млн евро.

Напомним, что пара воспитывает четырех детей — выношенных суррогатными матерями 10-летнего Криштиану Роналду-младшего, трехлетних близнецов Еву и Матео, а также их ровесницу Алану Мартину, которую родила Джорджина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду показал сыну, в каких условиях провел детство.

Фото Instagram

