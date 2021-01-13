Борца Грицая, предлагавшего бой Усику, уволили из олимпийского колледжа

Из олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного уволили борца вольного стиля Богдана Грицая, который жестко ответил боксеру Александру Усику и был готов провести с ним бой без правил. Об увольнении спортсмен сообщил в своем Facebook.

«Мы всегда делали свою работу качественно и с полной отдачей. Только за 2019 год до начала пандемии воспитанники нашего отделения достигли таких результатов в различных возрастных группах: 1 чемпион Европы; 1 бронзовый призер чемпионата мира; 9 чемпионов Украины; 4 серебряных и 5 бронзовых призеров чемпионата Украины», — написал Богдан Грицай.

Вместе с ним уволили также борца вольного стиля Дмитрия Несвятипаску, который затем опубликовал в соцсети приказ руководства колледжа.

Напоминаем, Усик записал ролик, в котором пригрозил «диванным экспертам».

Фото с Facebook Богдана Грицая

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