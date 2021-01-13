27.94 / 28.18 33.86 / 34.31
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Борца Грицая, предлагавшего бой Усику, уволили из олимпийского колледжа

13:03 13 января 2021
Иван Грицай

Из олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного уволили борца вольного стиля Богдана Грицая, который жестко ответил боксеру Александру Усику и был готов провести с ним бой без правил. Об увольнении спортсмен сообщил в своем Facebook.

«Мы всегда делали свою работу качественно и с полной отдачей. Только за 2019 год до начала пандемии воспитанники нашего отделения достигли таких результатов в различных возрастных группах: 1 чемпион Европы; 1 бронзовый призер чемпионата мира; 9 чемпионов Украины; 4 серебряных и 5 бронзовых призеров чемпионата Украины», — написал Богдан Грицай.

Вместе с ним уволили также борца вольного стиля Дмитрия Несвятипаску, который затем опубликовал в соцсети приказ руководства колледжа.

Напоминаем, Усик записал ролик, в котором пригрозил «диванным экспертам».

Фото с Facebook Богдана Грицая

124

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

Эллерт и Мишина

«Ты мой рыгунчик»: нежности «холостячки» Мишиной с Эллертом подняли на смех

Ольга Фреймут

«Третьего ребенка выбросили ради второго мужа?» Фреймут получила «укол» от подписчицы

Карантин

Раскрыты детали с чрезвычайной ситуацией в Украине из-за ковида

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер