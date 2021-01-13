Промоутер объявил о судьбе сорвавшегося ранее матча-реванша Поветкин — Уайт

Известный промоутер Эдди Хирн назвал новую дату проведения матча-реванша между 41-летним российским боксером Александром Поветкиным (36 побед, 25 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья) и 32-летним британцем Диллианом Уайтом (27 побед, 18 из них — нокаутом, 2 поражения), который не состоялся 21 ноября 2020-го из-за заражения Русского Витязя COVID-19.

«Разумеется, люди знают, что это произойдет, но мы объявим официальную дату второго поединка Уайт — Поветкин, который состоится 6 марта», — цитирует Эдди Хирна boxingscene.com.

Предположительно поединок Поветкин — Уайт состоится в Великобритании без зрителей.

Напомним, что 22 августа прошлого года в поместье Эдди Хирна в пригороде Лондона Поветкин в бою за временный и бриллиантовый пояса WBC в супертяжелом весе дважды побывал в нокдауне, но сумел выстоять и в итоге отправил Уайта в глубокий нокаут.

Кстати, именно нокаут в исполнении россиянина стал лучшим в 2020 году по версии BoxingScene.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у Александра Поветкина родился сын.

Фото boxingscene.com

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