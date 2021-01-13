27.94 / 28.18 33.86 / 34.31
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Промоутер объявил о судьбе сорвавшегося ранее матча-реванша Поветкин — Уайт

13:06 13 января 2021
Диллиан Уайт и Александр Поветкин

Известный промоутер Эдди Хирн назвал новую дату проведения матча-реванша между 41-летним российским боксером Александром Поветкиным (36 побед, 25 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья) и 32-летним британцем Диллианом Уайтом (27 побед, 18 из них — нокаутом, 2 поражения), который не состоялся 21 ноября 2020-го из-за заражения Русского Витязя COVID-19.

«Разумеется, люди знают, что это произойдет, но мы объявим официальную дату второго поединка Уайт — Поветкин, который состоится 6 марта», — цитирует Эдди Хирна boxingscene.com.

Предположительно поединок Поветкин — Уайт состоится в Великобритании без зрителей.

Напомним, что 22 августа прошлого года в поместье Эдди Хирна в пригороде Лондона Поветкин в бою за временный и бриллиантовый пояса WBC в супертяжелом весе дважды побывал в нокдауне, но сумел выстоять и в итоге отправил Уайта в глубокий нокаут.

Кстати, именно нокаут в исполнении россиянина стал лучшим в 2020 году по версии BoxingScene.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у Александра Поветкина родился сын.

Фото boxingscene.com

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

Эллерт и Мишина

«Ты мой рыгунчик»: нежности «холостячки» Мишиной с Эллертом подняли на смех

Ольга Фреймут

«Третьего ребенка выбросили ради второго мужа?» Фреймут получила «укол» от подписчицы

Карантин

Раскрыты детали с чрезвычайной ситуацией в Украине из-за ковида

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер