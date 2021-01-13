Уникальная теннисистка без пяти пальцев пробилась в основную сетку Australian Open

Британская теннисистка Франческа Джонс успешно преодолела два раунда квалификации (в финале она разгромила китаянку Лу Цзяцзин — 6:0, 6:1) и впервые в карьере сыграет в основной сетке Australian Open, который состоится в Мельбурне 8−21 февраля. На этот факт наверняка обратили бы внимание только родные 20-летней спортсменки и ее самые преданные болельщики, если бы не одно «но».

Франческа родилась с редким генетическим заболеванием — сросшимися пальцами на конечностях. После 10 перенесенных операций у Джонс не хватает пяти пальцев на руках и ногах (у нее по четыре пальца — на руках, четыре пальца на левой ноге и три — на правой). Кроме того, правая рука у теннисистки короче левой (плюс у девушки меньше зубов, чем у большинства людей).

Врачи убеждали родителей юной британки, что та не сможет играть в теннис. Но в девять лет девочка переехала в Барселону, чтобы учиться в той же академии, в которой занимались Энди Мюррей и Рафаэль Надаль. Уже к 18 годам Джонс вошла в топ-300 мирового рейтинга, а 2021-й начала на 241-й позиции.

«Я не думала об этом, но люди все чаще говорят, что я их вдохновляю. Недавно мне написала пара из Аргентины, у которых родился ребенок с таким же заболеванием. Они спрашивали, как я через это прошла. Трудно описать, что чувствуешь, когда получаешь такие сообщения», — говорит Франческа Джонс.

Франческа Джонс и ее четвероногий друг

Отметим, что британка перед стартом на Открытом чемпионате Австралии, как и все остальные участники турнира, пройдет в Мельбурне двухнедельный карантин.

Кстати, из шести украинцев, стартовавших в квалификации Australian Open (из-за пандемии и коронавируса все отборочные матчи турнира в этом году принимают Дубай и Доха), в основную сетку пробился только Сергей Стаховский, который составит компанию Элине Свитолиной и Марте Костюк (напомним, что Деяна Ястремская провалила допинг-тест). Леся Цуренко, Катарина Завацкая, Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Илья Марченко вылетели из турнира.

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Фото Getty Images, Instagram

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