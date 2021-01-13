Помышляет о суициде: жена 23-кратного олимпийского чемпиона боится потерять мужа и остаться с тремя детьми

Жена единственного в истории 23-кратного олимпийского чемпиона, легендарного американского пловца Майкла Фелпса, который решил вернуться в большой спорт, переживает из-за глубокой депрессии мужа и его мыслей о суициде. Особенно тяжело Николь Фелпс стало после гибели в авиакатастрофе легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

«После того, как Ванесса потеряла Коби, я посмотрела на Майкла и подумала: «Я могу чем-то тебе помочь? Ведь если я потеряю тебя, я не знаю, что делать», — рассказала Николь Фелпс в интервью Today. — Майкл — лучший отец и муж. Раньше я думала, что могу все исправить, быть его терапевтом и делать все, что нужно. Но потом поняла, что невозможно брать на себя ответственность за то, что чувствует другой человек.

Сыновья хотят быть рядом с Майклом, когда у него тяжелый день. Они хотят сделать его счастливым, особенно Бумер — старший. А мы говорим: «Бумс, у папы тяжелые времена, ему нужно побыть одному». Нужно, чтобы Бумер понял, что никто в этом не виноват".

Сам 35-летний Фелпс в декабре прошлого года признался, что его психическое здоровье сказывается на состоянии жены и троих сыновей. «Николь любит меня и хочет помочь. Хочет, чтобы мне стало лучше. Но она борется сама — ей тоже нужна поддержка. Знаю, что ей тяжело», — написал легендарный пловец в Twitter.

Легендарный пловец поддерживает форму вместе с женой

Напомним, что Майкл и Николь поженились в 2016 году. Пара воспитывает трех сыновей — 4-летнего Бумера, 2-летнего Беккета и Маверика, которому 16 месяцев.

Николь Фелпс с сыновьями

Отметим, что в детстве будущий 26-летний чемпион мира и обладатель 28 медалей Олимпийских игр Майкл Фелпс страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что популярное издание Marca назвало Майкла Фелпса лучшим спортсменом XXI века.

Фото Instagram

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