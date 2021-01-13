Украинского футболиста в Турции атаковала собака: момент попал на видео

Футбольный клуб «Колос» из Коваливки, дебютировавший в нынешнем сезоне в еврокубках, начал в Турции подготовку ко второй части состязаний в УПЛ. Правда, в первый же день сбора в Анталье не обошлось без «инцидента». Тренировку подопечных Руслана Костышина самым наглым образом прервала собака, атаковавшая (с явным нарушением правил!) одного из игроков команды.

«Был фол?», — вопрошает официальный аккаунт ФК «Колос» в Instagram.

«Конечно! И красная карточка», «VAR пересмотреть нужно, звоните Монзуль», — шутят в комментариях болельщики.

Отметим, что в последнем матче осенней части сезона «Колос» сыграл вничью с «Динамо» и занимает в турнирной таблице чемпионата Украины шестое место. Кроме того, коллектив из села в Киевской области пробился в четвертьфинал Кубка страны, где сыграет против… «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пес-весельчак с бутсой в зубах прервал футбольный матч в Боливии.

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