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Спорт

"Каждый выезд на солнышко — просто счастье": Ризатдинова показала себя в купальнике

18:55 13 января 2021
ризатдинова

Гимнастка Анна Ризатдинова, нацелившаяся создать в новом году новую семью, решила начать с полноценного отдыха. Спортсменка после Буковеля проводит отпуск в Дубае и демонстрирует роскошные пляжные фото.

Ризатдинова продемонстрировала, что сохранила отличную спортивную форму. «Пока у меня была спортивная карьера, отпуска в принципе не было. Поэтому сейчас каждый выезд на солнышко — просто счастье», — признается она.

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Напомним, Анна Ризатдинова подтвердила, что в ее планах есть замужество, но имя избранника не раскрывала. Гимнастке приписывали роман с партнером по шоу «Танці з зірками» Сергеем Мельником.

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