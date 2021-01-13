«Кайя тоже любит вызовы»: Владимир Кличко в восторге от своей 6-летней дочери

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко, недавно включенный в Международный зал боксерской славы, рассказал, как воспитывает свою 6-летнюю дочь Кайю Евдокию.

«Несколько месяцев во время карантина я провел с дочерью. Это было фантастическое время, — цитирует Владимира Кличко klitschko-brothers.com. — Кайя тоже любит вызовы. А некоторые вещи она делает лучше, чем я. Например, катается на лошадях. Я не отец робота. Слишком большая опека и забота вредят здоровому развитию.

Также я не забываю, откуда родом, поэтому воспитываю дочь, не ставя в пример материальные ценности. Объясняю ей, что мы — небольшая часть общей картины, поэтому можем и обязаны взять ответственность на себя".

Владимир Кличко с дочерью

Напомним, что дочь Владимира Кличко и американской актрисы Хейден Панеттьер родилась 9 декабря 2014 года. Когда малышке было три года, пара рассталась. Кайя Евдокия (Евдокией звали бабушку братьев Кличко), которую крестили в Киево-Печерской лавре, осталась жить с отцом.

По словам Хейден, они с Владимиром поддерживают дружеские отношения и вместе занимаются воспитанием дочери. «Она говорит на русском только со своим папой, а также учит украинский», — отметила актриса.

Хейден и Владимир расстались в 2018 году

Напомним, что после разрыва с Кличко Панеттьер стала встречаться с актером Брайаном Хикерсоном, который неоднократно поднимал на нее руку. Дело дошло до суда, однако бойфренда Хайден простила и вернулась к нему. Лишь когда ситуация повторилась: он вновь ее избил, Хейден решила навсегда с ним порвать. Летом прошлого года она добилась, чтобы суд запретил Хикерсону приближаться к ней, и получила охранный ордер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Кличко во время отдыха упал с гидрофойла.

Фото intouchweekly.com, Instagram

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