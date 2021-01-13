28.05 / 28.28 34.00 / 34.23
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Кайя тоже любит вызовы»: Владимир Кличко в восторге от своей 6-летней дочери

8:09 14 января 2021
Владимир Кличко с дочерью Кайей Евдокией

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко, недавно включенный в Международный зал боксерской славы, рассказал, как воспитывает свою 6-летнюю дочь Кайю Евдокию.

«Несколько месяцев во время карантина я провел с дочерью. Это было фантастическое время, — цитирует Владимира Кличко klitschko-brothers.com. — Кайя тоже любит вызовы. А некоторые вещи она делает лучше, чем я. Например, катается на лошадях. Я не отец робота. Слишком большая опека и забота вредят здоровому развитию.

Также я не забываю, откуда родом, поэтому воспитываю дочь, не ставя в пример материальные ценности. Объясняю ей, что мы — небольшая часть общей картины, поэтому можем и обязаны взять ответственность на себя".

Владимир Кличко с дочерью

Напомним, что дочь Владимира Кличко и американской актрисы Хейден Панеттьер родилась 9 декабря 2014 года. Когда малышке было три года, пара рассталась. Кайя Евдокия (Евдокией звали бабушку братьев Кличко), которую крестили в Киево-Печерской лавре, осталась жить с отцом.

По словам Хейден, они с Владимиром поддерживают дружеские отношения и вместе занимаются воспитанием дочери. «Она говорит на русском только со своим папой, а также учит украинский», — отметила актриса.

Хейден и Владимир расстались в 2018 году

Напомним, что после разрыва с Кличко Панеттьер стала встречаться с актером Брайаном Хикерсоном, который неоднократно поднимал на нее руку. Дело дошло до суда, однако бойфренда Хайден простила и вернулась к нему. Лишь когда ситуация повторилась: он вновь ее избил, Хейден решила навсегда с ним порвать. Летом прошлого года она добилась, чтобы суд запретил Хикерсону приближаться к ней, и получила охранный ордер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Кличко во время отдыха упал с гидрофойла.

Фото intouchweekly.com, Instagram

226

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

Ольга Фреймут

«Третьего ребенка выбросили ради второго мужа?» Фреймут получила «укол» от подписчицы

maruv

MARUV высадилась в Дубае и снова обнажилась

каминская

«Все включено»: у Славы Каминской случился курьез с двумя экс-мужьями

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер