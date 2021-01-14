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Спорт

Триумфатора Лиги чемпионов «Баварию» сенсационно выбили из Кубка Германии: видеообзор матча

9:09 14 января 2021
Хольштайн&nbsp;— Бавария

Настоящей сенсацией завершился матч второго раунда Кубка Германии по футболу между третьей командой второго дивизиона «Хольштайном» из Киля и действующим триумфатором Лиги чемпионов «Баварией».

Подопечные 32-летнего Оме Вемера смогли спастись от поражения за считанные секунды до конца основного времени — 2:2 (Бартельс, 37, Валь, 90+5 — Гнабри, 14, Сане, 47), устояли в овертайме и одолели гранда в серии послематчевых пенальти — 6:5.

«Конечно, это шок. Мы очень разочарованы, хотели повторить требл (победы в Лиге чемпионов, бундеслиге и Кубке страны. — Авт.), — цитирует главного тренера «Баварии» Ханси Флика пресс-служба клуба. — Все решили детали, но команда показала боевой дух. Мы доминировали, и это было нашей задачей. Неприятно, что позволили сопернику сравнять счет на последней секунде.

Нужно поздравить «Киль», матч получился по-настоящему кубковым, они играли с предельной самоотдачей. Мы будем двигаться дальше и стараться играть лучше. Нужно компактнее действовать в обороне. «Киль» хорошо защищался, а их вратарь выдал великолепную игру. В сериях пенальти такое бывает, так что Року (испанский полузащитник Марк Рока запорол решающий пенальти. — Авт.) я совсем не виню".

Отметим, что действующий обладатель трофея «Бавария» вылетел из Кубка страны, проиграв команде из низшей лиги, впервые за 17 лет (в сезоне-2003/2004 мюнхенцев в четвертьфинале одолела «Алеманния» — 2:1). Что же касается осечки мюнхенцев в серии пенальти с клубом второго дивизиона, то в прежние годы подобное случалось лишь раз, когда в 2000-м «лотерею» у гранда выиграл «Магдебург».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легенда «Баварии» Томас Мюллер вложил средства в осеменение лошадей.

Фото Twitter ФК «Бавария»

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