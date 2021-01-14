«Челси» — полное г***о»: фронтмен Sex Pistols Джон Лайдон вспомнил свое прошлое футбольного хулигана

Знаменитый британский рок-музыкант, фронтмен Sex Pistols Джон Лайдон вспомнил, как в свое время был ярым фанатом лондонского «Арсенала» и участвовал в драках хулиганов с полицией.

«Футбольный матч был отличным способом избавиться от гнева и агрессии, потому что даже самые большие беспорядки утихали за считанные секунды, — приводит Radiox отрывок из книги 64-летнего Джона Лайдона. — Страшновато, когда все это начинается. Но обычно людьми, которых боялись больше всего, были полицейские. Особенно в те дни. Они были очень жестоки с футбольными хулиганами — кровожадными в любом месте. Они знали всех местных парней, места, где те бывали, и любили злоупотреблять властью.

Тогда парни получали удар и думали, что это смешно: «Смотрите, у меня фингал под глазом». Люди чувствовали себя героями, но никакого реального ущерба не было.

Сейчас фанаты больше используют голоса, а не кулаки. Некоторые болельщики сейчас ходят на футбол и ведут себя очень уверенно. Но они просто крикуны, а это совсем не то. Тогда была реальная опасность.

Черт возьми, да. Но это не было поножовщиной, в которую все перешло. Это была бы кровавая потасовка, ух. Я был в такой пару раз. Все огребли.

Футбол — часть моей жизни. Что ты делаешь на поле, то и в жизни делаешь. Сам я болею за «Арсенал». Почему? Мы могли купить игроков на миллионы фунтов, но мы любим футбол больше. Не то что эти козлы из «Челси». Они убивают спорт, они убивают жизнь в игре. «Манчестер Юнайтед»? Г***о. «Челси»? Полное г***о".

Кстати, и на сцене Джон Лайдон не был пай-мальчиком: 1977 год, God Save the Queen («Боже, храни королеву») в исполнении Sex Pistols…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умерла приемная дочь Джона Лайдона, звезда панка Ари Апп.

Фото Getty Images

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