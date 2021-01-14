«Когда не играл, выпивал. Но наркотиков в моей жизни не было»: Милевский вспомнил о нефутбольных «грехах»

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины 36-летний Артем Милевский, подписавший контракт с «Минаем» с зарплатой 100 тысяч гривен в месяц, откровенно рассказал, чем занимался полгода в 2014-м, когда забросил футбол.

«Я тогда тяжело перенес уход из «Динамо», — признался Артем Милевский в эфире YouTube-канала «ТаТоТаке». — Трудный момент. Полгода в Турции с разбитой Ferrari. Потом два месяца в Майами. Мне как-то не хотелось уже играть в футбол. Я переживал те моменты, что ушел из Киева, что надо было поговорить с Блохиным.

Выпивал много, наверное, в тот момент, когда в футбол не играл. На Мальдивах был, загорал. В Испании был на финале Кубка короля «Реал» — «Барселона». Потом переехал в Испанию, снял дом, жил там. Позже оказался в Греции, в Афинах.

Потом был в Берлине на тусовке одной. Там интересно, Том Круз со звездами. Были знакомые, можно было попасть. Очень много где был, еще в Москве был. Постоянно кружил, а потом понял, что пора, Владимирович, назад в футбольную стихию.

Наркотиков в моей жизни не было, даже попыток не было".

Напомним, что за свою карьеру, кроме киевского и брестского «Динамо», Милевский, отметивший 12 января день рождения, выступал также за турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук», «Сплит», российский «Тосно», румынскую «Конкордию» и венгерскую «Кишварду». В составе сборной Украины форвард провел 50 матчей и забил 8 мячей. Нападающий — трехкратный чемпион и обладатель Суперкубка Украины, четырехкратный победитель Кубка страны. Также Артем — чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Беларуси, вице-чемпион Европы среди молодежных команд.

За день до своего 36-летия Артем Милевский приступил к тренировкам в составе «Миная»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Артем Милевский рассказал о загуле с Алиевым и серьезном штрафе от Суркиса.

Фото Instagram, ФК «Минай»

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