В Книгу рекордов Гиннесса — в одном купальнике: россиянка совершила заплыв подо льдом Байкала

Россиянка Екатерина Некрасова установила новый мировой рекорд по плаванию подо льдом без гидрокостюма, сообщает irk.kp.ru. Москвичка проплыла в одном купальнике и шапочке (даже без ласт!) под водой озера Байкал 85 метров и улучшила прежнее достижение среди женщин на 15 метров.

Следует отметить, что заплыв отчаянной москвички, занявший полторы минуты, проходил в экстремальных условиях: температура воздуха в окрестностях Байкала составляла минус 22 градуса, а температура воды — всего 0,02 градуса.

«Занималась я примерно 2--3 месяца и научилась нырять прям совсем с нуля. У меня были страхи такие, что я замерзну еще до старта, что прилипну ко льду, когда выплыву. В день заплыва был сильный ветер, и я понимала, что, чем быстрее зайду в воду, тем мне будет теплее. В итоге нырнула и поплыла. Метка 25 метров долго не начиналась. Но когда я ее преодолела, очень быстро пошли метки. Я планировала побить мировой рекорд хотя бы на один метр, но получилось — на целых 15», — рассказала Екатерина Некрасова, достижение которой внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что человек впервые в истории обогнул вплавь Великобританию.

Фото скриншот с видео

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