«Расцветали яблони и груши»: наказанная за допинг Россия выбрала песню вместо гимна

Российские спортсмены, отстраненные по решению суда в Лозанне от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года, получат вместо гимна популярную песню.

По итогам состоявшегося в четверг, 14 января, заседания комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) выбор пал на популярную мелодию «Катюша» (советская песня, написанная композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Исаковским). Правда, будет ли звучать «Расцветали яблони и груши» на чемпионатах мира и Олимпийских играх, еще предстоит окончательно решить исполкому ОКР.

«Что касается музыкального сопровождения, путем большинства голосов мы остановились на «Катюше». Ее любят дети. Мы предложили ее исполкому ОКР на рассмотрение. Были и современные варианты, но, повторюсь, решили остановиться на «Катюше», — цитирует председателя комиссии спортсменов ОКР, олимпийскую чемпионку по фехтованию Софью Великую championat.com.

Кстати, в обнародованном 14 января 186-страничном полном тексте решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне по России, в частности, говорится: «Судебно-медицинские и следственные отчеты показали, что манипуляции и удаление данных повлияло на тысячи образцов анализов спортсменов, из которых Всемирное антидопинговое агенство (WADA) особо выделило 298 случаев. В результате манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории никогда не удастся узнать точное количество атлетов, нарушивших антидопинговые правила, или официальных лиц, которые могли избежать разоблачения».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в декабре 2019 года WADA рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года.

Фото sport24.ru

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