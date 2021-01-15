Шикарный Rolls Royce и часы с порно-картинкой: Макгрегор порадовал себя шопингом в Дубае на несколько миллионов долларов

Экс-чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор, пообещавший нокаутировать американца Дастина Порье менее чем за минуту, в паузах между тренировками развлекает себя шопингом в Дубае.

В частности, ирландец похвастался на своей странице в Instagram эксклюзивным деловым костюмом с его инициалами, который был приобретен специально для участия в медиа-активностях перед предстоящим боем, и шикарным автомобилем Rolls Royce, в котором едет вместе со своим также рвущимся в единоборства трехлетним сыном Конором Джеком.

Ну, а больше всего Конор потратился на покупку часов. Спортсмен выложил миллион долларов за Astronomia Tourbillon Baguette от Jacob & Co, в которых 400 невидимых бриллианта багетной огранки, а циферблат украшен еще 133 белыми бриллиантами треугольной огранки общим весом 16,8 карата, и еще два миллиона в американской валюте отдал за инкрустированную бриллиантами модель «Распутин», где при определенном наклоне на циферблате появляется картинка с имитацией секса.

Отметим, что бой между Макгрегором (22 победы, 4 поражения) и Порье (26 побед, 6 поражений) пройдет поздно вечером 23 января в рамках турнира UFC 257 в Дубае (ОАЭ).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Макгрегор приобрел роскошную яхту редкой модели за 3 миллиона долларов.

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