В Донецке умирает стадион «Шахтер»

«Продолжаем процветать: стадиону „Шахтер“ в Донецке отключили свет и газ», — сообщил один из каналов в соцсети Telegram.

Стадион «Шахтер» расположен фактически в самом крупном и благоустроенном парке Донецка — парке им. Щербакова в одном из центральных районов города. На этом стадионе проходили домашние матчи команды ФК «Шахтер», в частности, ее второго и третьего составов, там тренировались юные футболисты. В помещениях вокруг самой арены работали детские спортивные секции по единоборствам. В 2012 году на стадионе проходили репетиции мероприятий к Евро-2012. И на площадке прямо перед стадионом располагалась фан-зона.

Перед войной стадион готовили к глобальной реконструкции, но не успели ее начать. В итоге дренажная система, помещения и прилегающая территория оказались в плачевном состоянии. Теперь юным футболистам тренироваться негде.

Причина отключения от коммунальных услуг проста: долги. Хотя местный бизнесмен, который, по слухам, прихватил себе это сооружение в ходе так называемой национализации, мог бы их оплатить. На это обстоятельство прозрачно намекает автор текста об отключении стадиона от энергоснабжения: «Компания „А“ задолжала компании „В“, при этом обе принадлежат компании „Х“, и администрация города решила наказать в данном ситуации не кого-то из них, а донецких детей, которые хотят заниматься футболом».

Как неоднократно писали «ФАКТЫ», в упадок постепенно приходят (или уже пришли) все «национализированные» предприятия и сооружения, в том числе и знаменитый стадион «Донбасс Арена», построенный специально к Евро-2012.

«Подавились «национализированным», теперь «оптимизируют» то, что стало разваливаться и не приносит прибыли. По моим сведениям, готовят к закрытию еще и несколько шахт, в их числе очень даже «жирные», — заявил «ФАКТАМ» бывший руководитель среднего звена на крупном предприятии в Донецке. Собеседник хоть и покинул Донецк осенью 2017 года, но пристально следит за ситуацией в ОРДО, ориентируясь на свои надежные источники.

Фото стадиона «Шахтер» в Донецке из Telegram

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