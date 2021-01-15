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Спорт

Первая жертва ралли «Дакар»-2021: известный мотогонщик скончался от травм

14:19 15 января 2021
Пьер Шерпен

Финиш ралли «Дакар"-2021, проходившего с 3 по 15 января в Саудовской Аравии, был омрачен смертью французского мотогонщика Пьера Шерпена.

52-летний спортсмен упал с мотоцикла на 178-м километре седьмого спецучастка, и, получив серьезную травму головы, оставался без сознания. В больнице его ввели в искусственную кому, и его состояние оставалось стабильным на протяжении нескольких дней. Врачи приняли решение транспортировать Пьера из Сакаки в Джидду, откуда его должны были доставить в госпиталь Лилля, но в медицинском самолете француз скончался.

«Во время транспортировки на медицинском самолете Пьер Шерпен скончался от травм, полученных в результате падения на седьмом этапе. Караван „Дакара“ выражает искренние соболезнования его семье, родным и близким», — говорится в официальном сообщении организаторов, опубликованном в Twitter.

Пьер Шерпен

Примечательно, что на первом этапе Шерпен побывал в четырех авариях, одна из которых была по-настоящему серьезной — тогда мотогонщика спасла подушка безопасности, а сам мотоцикл выглядел так, будто побывал в зоне боевых действий. «Подушка безопасности раскрылась, когда я летел по воздуху. Но ничего страшного не произошло: нужно только подлатать кузов байка, всего две-три детали поменять — и снова на трассу. Сегодня у меня все получилось плохо, но завтра новый день», — оптимистически был настроен Пьер, четвертый раз принимавший участие в престижных соревнованиях. Но от судьбы, как говорится, не уйдешь…

Добавим, что это единственный летальный случай в нынешнем году на знаменитом ралли. В 2020-м саудовские пески унесли две жизни — португальского мотоциклиста Паулу Гонсалвеша и его коллеги Эдвина Стравера из Нидерландов, за жизнь которого врачи боролись на протяжении недели.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что индийский мотогонщик Сантош Чанчангуппе Шивашанкар введен в искусственную кому после аварии на ралли «Дакар».

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