Первая жертва ралли «Дакар»-2021: известный мотогонщик скончался от травм

Финиш ралли «Дакар"-2021, проходившего с 3 по 15 января в Саудовской Аравии, был омрачен смертью французского мотогонщика Пьера Шерпена.

52-летний спортсмен упал с мотоцикла на 178-м километре седьмого спецучастка, и, получив серьезную травму головы, оставался без сознания. В больнице его ввели в искусственную кому, и его состояние оставалось стабильным на протяжении нескольких дней. Врачи приняли решение транспортировать Пьера из Сакаки в Джидду, откуда его должны были доставить в госпиталь Лилля, но в медицинском самолете француз скончался.

«Во время транспортировки на медицинском самолете Пьер Шерпен скончался от травм, полученных в результате падения на седьмом этапе. Караван „Дакара“ выражает искренние соболезнования его семье, родным и близким», — говорится в официальном сообщении организаторов, опубликованном в Twitter.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY



During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage.



The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021

Пьер Шерпен

Примечательно, что на первом этапе Шерпен побывал в четырех авариях, одна из которых была по-настоящему серьезной — тогда мотогонщика спасла подушка безопасности, а сам мотоцикл выглядел так, будто побывал в зоне боевых действий. «Подушка безопасности раскрылась, когда я летел по воздуху. Но ничего страшного не произошло: нужно только подлатать кузов байка, всего две-три детали поменять — и снова на трассу. Сегодня у меня все получилось плохо, но завтра новый день», — оптимистически был настроен Пьер, четвертый раз принимавший участие в престижных соревнованиях. Но от судьбы, как говорится, не уйдешь…

Добавим, что это единственный летальный случай в нынешнем году на знаменитом ралли. В 2020-м саудовские пески унесли две жизни — португальского мотоциклиста Паулу Гонсалвеша и его коллеги Эдвина Стравера из Нидерландов, за жизнь которого врачи боролись на протяжении недели.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что индийский мотогонщик Сантош Чанчангуппе Шивашанкар введен в искусственную кому после аварии на ралли «Дакар».

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