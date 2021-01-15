Известный российский боксер-чемпион попался на допинге

Бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе 37-летний россиянин Сергей Ковалев (34 победы, 29 из них — нокаутом, 4 поражения, 1 ничья), получивший условный срок за избиение девушки-модели в США, вляпался в новые неприятности.

Спортсмен перед новогодними праздниками сдал анализы Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), и спустя две недели получил уведомление о том, что в пробе был обнаружен запрещенный синтетический тестостерон.

Впрочем, в команде российского боксера отрицают любые обвинения и намерены добиваться правды. «Сергей показывал себя чистым бойцом на протяжении многих лет, в течение которых его тестировала VADA. VADA заключила контракт на этот бой именно по его настоянию. Он утверждает, что намеренно не употреблял запрещенные вещества. Мы договорились, что его образцы будут проверены на загрязнение и попросим VADA проверить его пробу Б», — приводит слова промоутера спортсмена Кэти Дувы сайт Boxing Scene.

Добавим, что свой последний бой Ковалев провел в ноябре 2019-го, будучи нокаутированным в 11-м раунде мексиканцем Саулем Альваресом, и потерял чемпионский пояс по версии WBO. 30 января боксер должен был вернуться в ринг и провести в США поединок с непобедимым узбекистанцем Бектемиром Меликузиевым, но теперь его придется перенести на неопределенный срок до выяснения всех обстоятельств.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российского боксера Сергея Ковалева высадили из самолета в США после настойчивых приставаний к рядом сидевшей девушке.

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