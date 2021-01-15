Легендарный Уэйн Руни завершил футбольную карьеру и стал тренером «баранов»

35-летний форвард Уэйн Руни, вошедший в топ-10 самых результативных футболистов XXI века, принял решение завершить карьеру игрока.

Лучший бомбардир в истории сборной Англии (53 гола в 120 матчах за «трех львов») последние два сезона сначала выступал в качестве футболиста, а затем, с 20 ноября 2020-го, стал играющим тренером в клубе чемпионшипа (второго по силе дивизиона страны) «Дерби Каунти», проведя в составе «баранов» (прозвище клуба) 31 матч и забив 7 мячей. Последний раз наставник выпустил себя на поле 25 ноября прошлого года в выездном матче с «Мидлсбро» (0:2), а свой последний мяч забил 3 октября в ворота «Норвича», принеся победу своей команде (1:0).

«Когда я только вернулся в Англию, то был поражен уровнем и потенциалом „Дерби Каунти“. Стадион, болельщики тренировочная база, футболисты и тренерский штаб — все было на высочайшем уровне. У меня были и другие предложения, но я понял, что „Дерби Каунти“ — идеальное место для меня. Возможность продолжить дело таких тренеров, как Брайан Клаф, Джим Смит, Фрэнк Лампард и Филлип Коку — это огромная честь и ответственность. От себя лично и от своего тренерского штаба обещаю, что мы свернем горы ради того, чтобы раскрыть весь потенциал команды», — приводит слова новоиспеченного наставника Sky Sports.

Отметим, что дела у клуба в чемпионате пока не особо клеятся. После 22-х сыгранных матчей «Дерби Каунти» набрал 19 очков и располагается в зоне вылета. Правда, до конца сезона (всего в чемпионшипе играется 46 туров) у «баранов» есть все шансы не только закрепиться в таблице, но и побороться за зону плей-офф.

Добавим, что за свою карьеру Руни выступал за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», став легендой «красных дьяволов», и американский «Ди Си Юнайтед», в общей сложности проведя на клубном уровне более 800 матчей и забив 358 мячей.

Топ-10 голов Уэйна Руни в английской премьер-лиге

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