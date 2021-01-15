Знаменитый экс-футболист «Барселоны» и «МанСити» стал тренером украинского клуба

Донецкий «Олимпик», завершивший осеннюю часть сезона в украинской премьер-лиге на седьмом месте, серьезно усилился в зимнее межсезонье.

«Олимпийцы», начавшие учебно-тренировочный сбор в Турции, ввели в тренерский штаб знаменитого экс-полузащитника каталонской «Барселоны», «Манчестер Сити» и сборной Кот-д'Ивуара 37-летнего Яя Туре. По информации Профутбол Digital, ивуариец станет ассистентом главного тренера Игоря Климовского и прибудет в расположение команды непосредственно в Турцию.

Добавим, что Туре не понаслышке знаком с украинским чемпионатом. Можно сказать, с выступлений за донецкий «Металлург» в 2003—2005 гг. (39 матчей, 5 мячей за «металлургов») начался путь Яя в большой футбол. После Донецка транзитом через греческий «Олимпиакос» и французский «Монако» он оказался в «Барселоне», с которой выиграл Лигу чемпионов в 2009-м, а затем провел восемь успешных сезонов в «Манчестер Сити». Последним клубом ивуарийца был китайский «Циндао Хайню» из второго дивизиона страны, в котором, правда, выйти на ведущие роли у Туре не получилось.

Добавим, что в апреле 2019-го знаменитый футболист приезжал в Киев, где проводил мастер-класс для юных воспитанников ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского и общался с возглавлявшим первую команду «бело-синих» Александром Хацкевичем. Правда, о начале тренерской карьере на тот момент из уст ивуарийца речь не шла. Сейчас же, как говорится, время пришло.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни завершил карьеру и стал главным тренером «Дерби Каунти».

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