Баскетболист НБА заразился COVID-19: из-за коронавируса он потерял мать и еще шестерых членов семьи

Центровой клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» доминиканец Карл-Энтони Таунс сдал положительный тест на коронавирус.

После того, как стало известно об этом, матч «Миннесоты» против «Мемфиса» был перенесен на неопределенный срок. Как прописано в протоколах безопасности лиги, поскольку баскетболисты контактировали с заразившимся, это является весомой причиной для переноса встречи.

Примечательно, что с момента начала пандемии в 2020-м Таунс потерял из-за коронавируса семерых родственников, включая родную мать. «Я играю в баскетбол, потому что мне нравится, когда за моими успехами в игре следят мои близкие. Мне всегда приносило радость видеть мать на трибунах за щитом, что она получает удовольствие от моей игры. Теперь мне будет сложно играть, сомневаюсь, что баскетбол станет для меня когда-либо терапией, но он позволит заново пережить те воспоминания. Больше баскетбол мне никак эмоционально помочь не сможет», — говорил в декабре прошлого года Карл-Энтони.

Мать всегда поддерживала баскетболиста на трибунах

Отметим, что на старте нынешнего сезона «Миннесота» не впечатляет результатами, выиграв лишь три из 11 сыгранных матчей и занимая последнее место в западной конференции. Что касается Таунса, то в четырех играх, в которых принял участие центровой, он набирал в среднем по 22 очка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мать бразильца Роналдиньо попала в реанимацию с тяжелой формой коронавируса.

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