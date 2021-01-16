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Спорт

«Пока стоп»: Милевский признался, что расстался с девушкой после двух лет отношений

16:45 16 января 2021
Артем Милевский с девушкой

36-летний форвард Артем Милевский, в конце декабря прошлого года подписавший контракт с закарпатским «Минаем», признался, что совсем недавно закончились самые длительные в его жизни отношения с девушкой.

«Два года, даже два с половиной. Скорее всего это стоп, но жизнь покажет — у многих же пар отношения возвращаются. На мой взгляд, перерывы идут на пользу отношениям в парах. Но наши прекратились совсем недавно, и не люблю поднимать эту тему. Два с половиной года — это самые длительные отношения, которые у меня были, ни с кем ранее такого не было», — признался экс-игрок сборной Украины в эфире Youtube-программы «ТаТоТаке».

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Отметим, что Милевский уже успел дебютировать в составе своего нового клуба. По иронии судьбы, «Минай» встречался с венгерской «Кишвардой», в составе которой футболист выступал в 2018 году (провел 8 матчей, не забил ни одного мяча), и уступил с минимальным счетом — 0:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Милевский признался в злоупотреблении алкоголем после ухода из «Динамо».

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