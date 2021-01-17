Осталось заплатить Усику: Джошуа и Фьюри договорились о бое на Ближнем Востоке

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что 31-летний чемпион мира IBF, IBO, WBA, WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение), нокаутировавший в декабре Кубрата Пулева, и 32-летний обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья) договорились о проведении в конце мая или начале июня 2021 года объединительного боя за титул абсолютного чемпиона.

«Сделка действительно заключена, правда, еще не подписана, — приводит слова Эдди Хирна ESPN. — Финансовая составляющая контракта утверждена. Мы поговорили о ситуации с трансляцией, так что единственное, что осталось, — подписать контракт. Но важно понимать, что, когда вы подписываете подобное соглашение, документы возвращаются и пересылаются 15 раз, прежде чем каждая буква в документе будет утверждена.

Вероятно, бой пройдет на Ближнем Востоке. Чтобы организовать такой поединок, потребуется значительная поддержка со стороны правительства. Нужен кто-то, кто устроит этот бой как событие для своей страны. Кстати, я бы хотел, чтобы реванш прошел в Великобритании. Где именно? На стадионе «Миллениум» (арена в Кардиффе. — Авт.).

По информации британских СМИ, среди кандидатов на проведение первого супербоя Джошуа — Фьюри значатся Саудовская Аравия, Катар, а также Дубай и Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Поединок принесет каждому из парней около 100 миллионов долларов. Это самый крупный бой в истории Великобритании. Для всего мира это самая большая битва, которую люди хотят увидеть», — заявил промоутер Боб Арум в интервью YouTube-каналу Barbershop Conversations.

Единственное препятствие, которое нужно преодолеть Джошуа, — это давление со стороны Александра Усика, который после победы над Дереком Чисорой стал обязательным претендентом на титул WBO. Как сообщает BoxingScene, украинский боксер готов принять «отступные», что позволит Джошуа сразиться с Фьюри. Однако эта уступка не будет стоить дешево.

Кстати, Эдди Хирн уже предложил Александру Усику подраться за временный пояс WBO (предположительно — с непобедимым 35-летним британцем Джо Джойсом), который станет полноценным после боя Джошуа — Фьюри.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик готов разорвать соглашение с Эдди Хирном, если не выйдет в ринг против Джошуа.

Фото fightnews

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