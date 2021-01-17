Крестил сына и зажег в клипе: футболисту «Динамо» Жерсону Родригесу посвятили песню
Футболист киевского «Динамо» Жерсон Родригес, которому украинская теннисистка Ольга Янчук родила в ноябре сына, стал героем клипа. Музыканты из Люксембурга Джейо Бруджез и Джа Арроганте (оба — выходцы из Кабо-Верде) записали в честь динамовца песню на креольском языке GR10 Gerson Rodrigues.
При этом форвард сборной Люксембурга, находящийся в эти дни на сборах в ОАЭ, во время отпуска не только сам снялся в ролике, но и пригнал на съемочную площадку два своих Lamborghini.
«Это песня о мотивации детей и молодежи. Жерсон — игрок национальной сборной, играл в Лиге чемпионов. Строки должны вселять в них надежду, что они смогут достичь этой цели, — признался в интервью tageblatt.lu Джа Арроганте, который знаком с Родригесом более 10 лет. — Самое замечательное в Жерсоне то, что он не изменился, несмотря на свой успех. Он все тот же хороший человек».
Кстати, перед возобновлением тренировок Жерсон Родригес успел крестить в Киеве своего новорожденного сына (у футболиста есть также сын Джейден, который родился в 2018 году). При этом крестным отцом Жерсона-младшего стал защитник донецкого «Олимпика» Иван Зотько, а на церемонии крещения присутствовали также защитник «Десны» и сборной Украины Ефим Конопля и полузащитник «Мариуполя» Вячеслав Танковский.
«Спасибо, что доверили этого маленького ангелочка», — написал Иван Зотько в Instagram, сопроводив пост тремя снимками.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская девушка динамовца Жерсона Родригеса рассказала, как пытаются отбить ее парня.
Фото ФК «Динамо»78
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