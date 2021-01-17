«Шахтер» не взял на сбор в Турцию звездного бразильца

В воскресенье, 17 января, чемпион Украины «Шахтер», которому в феврале предстоят матчи 1/16 финала Лиги Европы против израильского «Маккаби» (Тель-Авив), улетел из аэропорта «Борисполь» на первый тренировочный сбор в Турцию.

К сожалению для поклонников команды, продолжает восстановление после серьезной травмы и перенесенной операции один из лидеров «Шахтера» бразилец Исмаили. Защитник, не игравший с июня прошлого года и отметивший 11 января 31-летие, остался в Киеве.

В то же время после четырех месяцев паузы приступил к тренировкам восстановившийся после травмы футболист сборной Украины Евгений Коноплянка, который после успешного прохождения медосмотра примет участие в сборе.

Кроме того, к команде Луиша Каштру присоединился полузащитник Михаил Мудрик, который первую часть сезона провел в «Десне» (в то же время в обратном направлении — в Чернигов — на правах аренды отправился игрок средней линии «оранжево-черных» Владислав Вакула).

Полностью список футболистов «Шахтера», отправившихся на первый в году тренировочный сбор, выглядит так:

вратари — Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Евгений Гриценко;

защитники — Додо, Сергей Кривцов, Давит Хочолава, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Витао, Валерий Бондарь;

полузащитники — Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Маркиньос Сиприано, Сергей Болбат, Георгий Судаков, Евгений Коноплянка, Михаил Мудрик, Фернандо Педро;

нападающие — Жуниор Мораес, Богдан Вьюнник.

В составе «Шахтера» на сбор в Турцию отправились 29 футболистов

В Анталье у подопечных Луиша Каштру запланированы четыре товарищеских матча: 21 января — с польским «Лехом», 23-го — с болгарским «Лудогорцем», 25-го — со словенским «Марибором» и 26-го — со «Слованом» из Словакии. Все поединки будут транслироваться в прямом эфире на канале Shakhtar TV.

После последнего спарринга горняки вернутся в Украину, пару дней отдохнут, а затем отправятся в Турцию на второй сбор.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что еврокубковый соперник команды Луиша Каштру «Маккаби» назначил главным тренером бывшего директора… «Шахтера».

Фото Twitter ФК «Шахтер»

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